Организация сможет пересчитать налог за этот год по ставкам, которые действуют в регионе. Для объекта «доходы» — это ставка от 1 до 6 процентов, по объекту «доходы минус расходы» — от 5 до 15 процентов. Но Правительство может уточнить условия законопроекта, после того как рассмотрит его с учетом замечаний Минэкономразвития — это ведомство предлагает более радикальное увеличение лимитов по доходам.

Что меняется в работе бухгалтера в 2020 году

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