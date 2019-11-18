2618 ноября 2019

Что, если в следующем году компания впишется в лимиты по упрощенке 150 000 000 руб. и 100 работников?

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отвечает:

Организация сможет пересчитать налог за этот год по ставкам, которые действуют в регионе. Для объекта «доходы» — это ставка от 1 до 6 процентов, по объекту «доходы минус расходы» — от 5 до 15 процентов. Но Правительство может уточнить условия законопроекта, после того как рассмотрит его с учетом замечаний Минэкономразвития — это ведомство предлагает более радикальное увеличение лимитов по доходам.

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