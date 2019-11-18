3418 ноября 2019

В чем главные отличия между новыми правилами учета имущества в лизинге и аренде и действующими?

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отвечает:

Главных отличий два. Во-первых, на балансе арендатора или лизингополучателя возникнут активы и обязательства на весь срок договора. Сейчас это происходит только у лизингополучателя, если он по договору выступает балансодержателем. У обычного арендатора активов и долгосрочных обязательств не возникает. Во-вторых, активы и обязательства на балансе будут учитываться по особой стоимости, которая называется приведенной или дисконтированной.

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