3119 ноября 2019

Список не облагаемых НДФЛ выплат стал больше, чем прежде. В нем появились доходы, которые физлица получают от государства. Но есть в обновленном перечне и такие выплаты, которые выдают работодатели. Так?

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отвечает:

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Да, это так. Теперь в законодательстве предельно ясно сказано, что оплата стоимости проезда к месту отпуска и обратно работникам северных регионов освобождена от НДФЛ. До поправок эти выплаты в перечне необлагаемых доходов отсутствовали. Минфин рекомендовал ориентироваться на решения судов. Арбитражная практика сложилась в пользу компаний.

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