32 ближайших изменения в Налоговом кодексе - от НДС и НДФЛ до спецрежимов и проверок >>

Да, это так. Теперь в законодательстве предельно ясно сказано, что оплата стоимости проезда к месту отпуска и обратно работникам северных регионов освобождена от НДФЛ. До поправок эти выплаты в перечне необлагаемых доходов отсутствовали. Минфин рекомендовал ориентироваться на решения судов. Арбитражная практика сложилась в пользу компаний.

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