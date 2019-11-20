Так делать нельзя.

По ТК день прекращения трудового договора — последний рабочий день сотрудника [ч. 3 ст. 84.1 ТК]. Исключение — если сотрудник болел, был в отпуске и т. д. Но если последний день срока приходится на нерабочий день, то днем окончания срока считается следующий за ним рабочий день. То есть, если работник хочет увеличить трудовой стаж на выходные дни и в заявлении просит уволить его в воскресенье, надо расторгнуть с ним трудовой договор в понедельник.

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Если сотрудник просит уволить его в воскресенье и работает в этот день, то надо организовать рабочий день для служб, которые оформляют увольнение.

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