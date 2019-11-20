7020 ноября 2019

Сотрудник написал, что хочет уволиться в воскресенье, чтобы у него было на два дня больше стажа. Можно ли в этом случае выдать сотруднику трудовую книжку в пятницу, записав последним рабочим днем воскресенье?

Темы:

Задайте свой вопрос экспертам «Системы Главбух»

отвечает:

Так делать нельзя.

По ТК день прекращения трудового договора — последний рабочий день сотрудника [ч. 3 ст. 84.1 ТК]. Исключение — если сотрудник болел, был в отпуске и т. д. Но если последний день срока приходится на нерабочий день, то днем окончания срока считается следующий за ним рабочий день. То есть, если работник хочет увеличить трудовой стаж на выходные дни и в заявлении просит уволить его в воскресенье, надо расторгнуть с ним трудовой договор в понедельник.

32 ближайших изменения в Налоговом кодексе - от НДС и НДФЛ до спецрежимов и проверок >>

Если сотрудник просит уволить его в воскресенье и работает в этот день, то надо организовать рабочий день для служб, которые оформляют увольнение.

Еще больше информации по данному вопросу доступно нашим подписчикам. Оформить подписку >>>

Опубликован:


Статьи по теме в электронном журнале
Будьте в курсе!
Бухгалтерских новостей слишком много, а времени на их поиск слишком мало. Рекомендуем подписаться на новостную рассылку журнала «Главбух», чтобы следить за всеми изменениями в работе бухгалтеров.

Найти
Темы поиск по сайту...
Вход и регистрация
Меню Темы
Все 158 тем

Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.