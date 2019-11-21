1321 ноября 2019

Чтобы выплатить сотрудникам отпускные без отпуска, компании увольняют работников и на следующий день принимают их вновь. При этом работники получают компенсацию за неиспользованный отпуск. Есть ли риски на проверке трудинспекции?

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отвечает:

Инспектор вправе проверить, верно ли компания оформила прием на работу и увольнение сотрудника.

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Уволить сотрудника по собственному желанию — обязанность работодателя. Инспектор может проверить основание для увольнения, заявление, соблюдение сроков и порядка увольнения.

Ревизор не вправе контролировать причину, по которой работник написал заявление. Принять сотрудника на работу — право организации. Инспекция не устанавливает, законно ли компания воспользовалась этим правом.

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