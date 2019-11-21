Инспектор вправе проверить, верно ли компания оформила прием на работу и увольнение сотрудника.
Что меняется в работе бухгалтера в 2020 году
Уволить сотрудника по собственному желанию — обязанность работодателя. Инспектор может проверить основание для увольнения, заявление, соблюдение сроков и порядка увольнения.
Ревизор не вправе контролировать причину, по которой работник написал заявление. Принять сотрудника на работу — право организации. Инспекция не устанавливает, законно ли компания воспользовалась этим правом.
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