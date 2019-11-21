Надо ли менять продолжительность работы педагогических работников накануне праздничных дней?

Да, продолжительность рабочего дня, который непосредственно предшествует нерабочему праздничному дню, надо сократить на один час. Эта норма распространяется на всех сотрудников, в том числе и на педагогов (ч. 1 ст. 95 ТК). При этом ни о какой отмене уроков речи не идет. Количество учебных часов по той или иной образовательной программе носит обязательный характер, и оно не может быть уменьшено.

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Однако следует учитывать, что в свободное от преподавательской работы время педагог выполняет другую работу, которая предусмотрена квалификационными характеристиками по его должности. Продолжительность такой работы регулируют графики и планы работы. Исходя из установленного графика как раз и сокращают продолжительность рабочего дня в предпраздничный день.

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