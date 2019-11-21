721 ноября 2019

Надо ли менять продолжительность работы педагогических работников накануне праздничных дней?

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отвечает:

Да, продолжительность рабочего дня, который непосредственно предшествует нерабочему праздничному дню, надо сократить на один час. Эта норма распространяется на всех сотрудников, в том числе и на педагогов (ч. 1 ст. 95 ТК). При этом ни о какой отмене уроков речи не идет. Количество учебных часов по той или иной образовательной программе носит обязательный характер, и оно не может быть уменьшено.

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Однако следует учитывать, что в свободное от преподавательской работы время педагог выполняет другую работу, которая предусмотрена квалификационными характеристиками по его должности. Продолжительность такой работы регулируют графики и планы работы. Исходя из установленного графика как раз и сокращают продолжительность рабочего дня в предпраздничный день.

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