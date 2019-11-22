3722 ноября 2019

Кассир выдавала сотруднику деньги под отчет, а на второй день принимала эту же сумму обратно. Это повторялось три дня подряд, чтобы не превысить лимиты по кассе. Оштрафуют ли нас, если об этих операциях узнают контролеры?

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отвечает:

Есть риски, что компанию оштрафуют за превышение лимита кассы.

Компания сама утверждает лимит кассы в зависимости от ожидаемых поступлений наличных. Поэтому предельная сумма может быть любой (п. 1, 2 приложения к Указанию Банка России от 11.03.2014 № 3210-У). В то же время превышать лимит кассы нельзя. Все деньги сверх суммы нужно инкассировать на счет в банке. Исключение – дни, когда выдаете зарплату, либо выходные и праздники.

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Возможно, ваша компания избегала превышения лимита, если несколько дней подряд выдавала деньги под отчет, а затем принимала их обратно. Инспекторы могут заподозрить, что фактически деньги оставались в кассе. Это нарушение, есть риски, что вам выпишут штраф (ч. 1 ст. 15.1 КоАП, постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 01.09.2017 № 09АП-28625/2017). Чтобы отменить штраф, объясните причины операций. К примеру, выдали деньги, но сделка сорвалась.

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