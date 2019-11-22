Да, нужно. Право на лишний час отдыха имеют и те, кто работает неполный рабочий день, а также на условиях совместительства. Ограничивать их в этом незаконно. Например, если юрист в учреждении работает ежедневно по четыре часа, в предпраздничный день он должен отработать всего три часа. В табеле предпраздничный день отражают на час короче. То есть фактически отработанные часы. При этом буквенное обозначение остается прежним.

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Если сократить рабочий день невозможно, работу в этот час признают сверхурочной, а переработку компенсируют.

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