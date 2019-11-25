Есть риски, что инспекторы попытаются оштрафовать компанию, но у вас есть все основания, чтобы отменить штраф.

Представить пояснения по НДС необходимо в течение пяти рабочих дней после того, как получили требование. Сформировать пояснения нужно в электронном виде по формату ФНС (утв. приказом от 16.12.2016 № ММВ-7-15/682@). Но если из-за технического сбоя в программе невозможно применить формат, отправьте пояснения обычным письмом по телекоммуникационным каналам связи.

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К сообщению приложите скан-копию ответа на бумаге, инспекторы должны его принять. Но бывают случаи, когда их программа не распознает в обычном письме ответ на автотребование. Поэтому есть риски, что компанию оштрафуют по статье 129.1 НК.

Компаниям удается отменить штраф. Подайте возражения, где сошлитесь на решение ФНС от 13.09.2017 № СА-4-9/18214. В нем служба разъяснила, что инспекторы вправе штрафовать, только если опоздаете с ответом или отправите его в бумажном виде (п. 3 ст. 88, п. 1 ст. 129.1 НК).

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