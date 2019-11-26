Работодатель вправе установить индивидуальные дополнительные гарантии работнику в трудовом договоре. Нормы договора имеют приоритет перед локальными актами. В данной ситуации работодатель может в судебном порядке установить факт технической ошибки.

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Несмотря на отсутствие дополнительных гарантий в коллективном договоре и локальных актах, работодатель вправе установить дополнительные гарантии для конкретного работника. Отсутствие права на дополнительный отпуск по результатам спецоценки не влияет на данную ситуацию. Спецоценка регулирует отпуска за вредность и не влияет на отпуска, которые были индивидуально установлены работнику в трудовом договоре. Например, за интенсивность труда, стаж и т. д.

Если исходить из того, что в обоих экземплярах трудового договора установлена гарантия в виде дополнительного отпуска, то и ГИТ, и прокуратура обязаны обеспечить работнику право на предоставление отпуска. Например, если работник обратится к ним с жалобой или проверяющие выявят непредоставление отпуска при плановой проверке.

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Работодатель может в судебном порядке установить факт технической ошибки по аналогии со счетной. Это возможно в рамках обжалования актов ГИТ или прокурора либо в ходе спора с работником при условии, что из совокупности доказательств (например, кадровых документов) ясно, что ранее такой отпуск работнику не предоставлялся.

Обратите внимание, что суды в таких спорах чаще занимают сторону работников. Например, Ярославский областной суд указывал, что условия договора с дополнительным отпуском не противоречат законодательству и могут иметь индивидуальный характер. Исключить указание на дополнительный отпуск можно только путем изменения условий трудового договора (апелляционное определение Ярославского областного суда от 12.07.2012 по делу № 33–2770/2012).

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