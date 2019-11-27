Безусловно, требования к организации пространства открытого офиса существуют.

Помещения должны иметь естественное и искусственное освещение. При этом в зоне, где эксплуатируется вычислительная техника, окна преимущественно должны быть ориентированы на север и северо-восток.

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Площадь на одно рабочее место пользователей мониторов на базе электроннолучевой трубки должна составлять не менее 6 кв. м, для пользователей современных ПЭВМ — 4,5 кв. м. Располагать компьютеры нужно так, чтобы между задней поверхностью одного монитора и экраном другого было не менее 2 м, а между боковыми поверхностями устройств — не менее 1,2 м. Также помните, что экран монитора должен находиться на расстоянии 50–70 см от глаз работника.

Оптимальная температура воздуха зависит от категории работ по уровню энерготрат.

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Эти и другие требования к организации пространства, в том числе нормативы на уровень шума и вибрации, закреплены в СанПиН. Для офисов основные — СанПиН 2.2.4.3359–16, СанПиН 2.2.2.1332–03, СанПиН 2.2.2/2.4.1340–03. За их нарушение компанию могут привлечь к ответственности по ст. 6.3 или 6.4 КоАП (решение Ярославского областного суда от 09.07.2018 по делу № 30-1-222/2018, постановление Биробиджанского районного суда ЕАО от 21.12.2018 по делу № 5–1177/2018). Кроме того, организации грозит ответственность по ст. 5.27.1 КоАП: предупреждение или штраф в 50–80 тыс. ₽, а при повторном нарушении — штраф в 100–200 тыс. ₽ или приостановление деятельности до 90 суток.

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