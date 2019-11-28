1228 ноября 2019

На камеральной проверке у компании запросили много документов. Она не успеет сделать копии и передать бумаги в срок налоговикам. Можно ли отдать оригиналы?

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отвечает:

Нет, инспекторы не примут оригиналы.

По общему правилу на камералке представляют заверенные копии документов [абз. 2 п. 2 ст. 93 НК]. При необходимости инспектор вправе затребовать у компании подлинники документов, чтобы ознакомиться с ними [абз. 7 п. 2 ст. 93 НК]. Также оригиналы налоговики вправе забрать на выемке [ст. 94 НК].

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Если компания не успевает в срок подготовить копии документов, она вправе попросить контролеров об отсрочке. Направить уведомление в инспекцию надо не позднее рабочего дня, следующего за получением уведомления [п. 3 ст. 93 НК].

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