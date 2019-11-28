До внесения изменений в Порядок применения КБК, утвержденный приказом Минфина от 08.06.2018 № 132н, было непонятно, какой код аналитической группы подвида доходов бюджетов указывать. Ведь по коду 180 «Прочие доходы» отражали только прочие неналоговые доходы, которые не учитывали по другим статьям аналитической группы подвида доходов бюджетов 100 «Доходы», например невыясненные поступления.

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Сейчас в Порядке № 132н четко сказано, что операции по начислению налогов, объектом налогообложения для которых являются доходы, отражают по коду 180. Это правило касается НДС и налога на прибыль (п. 12.1.7 Порядка № 132н, письмо Минфина от 14.03.2019 № 02-05-11/17086).

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