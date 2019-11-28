1028 ноября 2019

Какую аналитику учреждения должны применять, когда отражают в учете налог на прибыль и НДС?

Тема:

Задайте свой вопрос экспертам «Системы Главбух»

отвечает:

До внесения изменений в Порядок применения КБК, утвержденный приказом Минфина от 08.06.2018 № 132н, было непонятно, какой код аналитической группы подвида доходов бюджетов указывать. Ведь по коду 180 «Прочие доходы» отражали только прочие неналоговые доходы, которые не учитывали по другим статьям аналитической группы подвида доходов бюджетов 100 «Доходы», например невыясненные поступления.

32 ближайших изменения в Налоговом кодексе - от НДС и НДФЛ до спецрежимов и проверок >>

Сейчас в Порядке № 132н четко сказано, что операции по начислению налогов, объектом налогообложения для которых являются доходы, отражают по коду 180. Это правило касается НДС и налога на прибыль (п. 12.1.7 Порядка № 132н, письмо Минфина от 14.03.2019 № 02-05-11/17086).

Более подробная информация по этому вопросу доступна нашим подписчикам. Оформить подписку >>>

Опубликован:


Статьи по теме в электронном журнале
Будьте в курсе!
Бухгалтерских новостей слишком много, а времени на их поиск слишком мало. Рекомендуем подписаться на новостную рассылку журнала «Главбух», чтобы следить за всеми изменениями в работе бухгалтеров.

Найти
Темы поиск по сайту...
Вход и регистрация
Меню Темы
Все 158 тем

Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.