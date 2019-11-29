1429 ноября 2019

Не будет ли путаницы в учете при отражении налогов по подстатье 189 КОСГУ?

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Чтобы не возникло путаницы, рекомендую ввести дополнительную аналитику к подстатье 189 «Иные доходы» КОСГУ. Например, НДС можно отразить по коду 189–1, а налог на прибыль — по коду 189–2. Причем, если учитывать налоги без детализации, бухгалтеру будет трудно свести годовой отчет о финансовых результатах деятельности учреждения (ф. 0503721). Ведь в отчете налог на прибыль надо отражать обособленно по строке 302. Но учтите, что дополнительных кодов в отчетности учреждения быть не должно.

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