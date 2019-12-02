Нет, услуги по предоставлению в пользование жилых помещений всех форм собственности не облагают НДС. Это указано в подпункте 10 пункта 2 статьи 149 НК. Однако если учреждение отдельно выставляет студентам счет на коммунальные услуги, то особенностей применения НДС в отношении таких услуг нет. Поэтому на сумму коммунальных услуг надо начислить НДС в обычном порядке. Это подтверждено и письмом Минфина от 11.04.2019 № 03-07-14/25854.

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