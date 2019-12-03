Нет, лишь из-за неверного названия должности инспекторы не вправе посчитать сделку нереальной.

Договор считают заключенным, когда стороны согласились на все существенные условия (п. 1 ст. 432 ГК). Для договора поставки существенными считают название товара и его количество (п. 3 ст. 455, ст. 465 ГК). Остальные сведения не должны повлиять на действительность договора.

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Налоговики проверяют реальность сделок. Например, если заподозрят, что руководитель номинальный. В таком случае инспекторы будут выяснять полномочия тех, кто подписал договоры. А именно: сверяют Ф. И. О. руководителя в бумагах и ЕГРЮЛ, проверяют, действительно ли он управлял компанией (п. 4 письма ФНС от 13.07.2017 № ЕД-4-2/13650@). Если договоры подписывал от имени директора другой человек, налог доначислят (постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 27.08.2018 № Ф07-9126/2018).

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В вашей ситуации договор подписал настоящий директор. В документе его Ф. И. О. и собственноручная подлинная подпись. Если у налоговиков не будет других причин сомневаться в реальности сделки, они не должны ее оспаривать.

Контролеры могут посчитать, что договор надо оформить по тем же правилам, что первичные документы. То есть потребовать точно записать должность того, кто провел сделку или хозяйственную операцию (подп. 6 п. 2 ст. 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ). Но, по мнению Минфина, достаточно, чтобы сведения даже в первичке позволяли идентифицировать того, кто провел операцию (письмо от 10.09.2013 № 07-01-06/37273). А судьи и вовсе не считают договор первичным бухгалтерским документом (постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 28.05.2015 № Ф06-23899/2015).

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