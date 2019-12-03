Налоговые инспекторы в ходе налоговых проверок в значительном количестве случаев делают выводы, что компании искажают сведения о фактах хозяйственной жизни. В результате компании нарушают требования статьи 54.1. Например, распространено создание схемы дробления бизнеса, когда группа налогоплательщиков действует как единое предприятие. Но при этом каждая организация или индивидуальный предприниматель группы применяют спецрежим.

Что меняется в работе бухгалтера в 2020 году

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