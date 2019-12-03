473 декабря 2019

В каких ситуациях инспекторы чаще всего применяют статью 54.1 Налогового кодекса?

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отвечает:

Налоговые инспекторы в ходе налоговых проверок в значительном количестве случаев делают выводы, что компании искажают сведения о фактах хозяйственной жизни. В результате компании нарушают требования статьи 54.1. Например, распространено создание схемы дробления бизнеса, когда группа налогоплательщиков действует как единое предприятие. Но при этом каждая организация или индивидуальный предприниматель группы применяют спецрежим.

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