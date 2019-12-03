Обязано ли образовательное учреждение объединять основные средства в комплексы?

Нет, не обязано.

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Возможность объединения основных средств в комплексы образовательное учреждение устанавливает в своей учетной политике. Например, можно прописать такую норму: «В соответствии с правом, предоставленным пунктом 10 стандарта „Основные средства“, учреждение самостоятельно определяет порядок объединения основных средств в комплексы в настоящей учетной политике. Учреждение не объединяет в комплексы основные средства, если они не имеют физического соединения, не предназначены для взаимосвязанного и взаимозависимого функционирования».

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