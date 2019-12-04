304 декабря 2019

Оформили корпоративную карту и выдаем ее подотчетным сотрудникам. Работник сделал покупки для компании и принес чеки на товары. Но нет документа, который подтверждает, что сотрудник оплатил покупки именно с корпоративной карты либо что он снял с нее деньги. Без этого документа не получится учесть расходы?

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отвечает:

Вы вправе учесть расходы.

Компания вправе учесть расходы, если они обоснованы и подтверждены документами (ст. 252 НК). Чтобы списать товары и услуги, которые оплатил подотчетный сотрудник, нужно получить документы на покупки и авансовый отчет работника. Если в чеках есть все обязательные реквизиты первички, вы вправе принять документы к учету и списать на их основании товар (ч. 2 ст. 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ).

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Что касается документа, который подтверждает, что сотрудник платил картой, для расходов он не нужен. К тому же вы сами можете проверить, сколько денег работник израсходовал с карты.

Корпоративная карта – это средство платежа, которое привязано к счету компании. Вы можете заказать выписку по счету и проверить, какую сумму потратил работник.

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