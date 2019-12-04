Да, ведь учетную политику учреждения разрабатывают в соответствии с учетной политикой органа, выполняющего функции и полномочия учредителя (п. 7 стандарта «Учетная политика, оценочные значения и ошибки»).

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Учреждению на момент разработки учетной политики должна быть доступна для изучения учетная политика учредителя. Также предписано отдельные положения учетной политики согласовывать с учредителем или финансовым органом (п. 7 стандарта «Учетная политика, оценочные значения и ошибки»). Но согласование требуется, если в отношении какого-то объекта законодательством не предусмотрено способа ведения учета. В рассматриваемом случае стандартом «Основные средства» и Инструкцией № 157н установлено два возможных способа учета: или индивидуально, или комплексом. Таким образом, решение учреждения — будет ли оно объединять основные средств в комплексы или не будет — не относится к тем положениям учетной политики, которые надо согласовывать.

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