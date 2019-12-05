Нельзя, если нет законных оснований.

Пенсионный возраст не основание, чтобы уволить сотрудника по инициативе работодателя. Ссылка на снижение скорости трудовых операций из-за возрастных изменений тоже не позволяет расторгнуть контракт.

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Уволить сотрудника по инициативе работодателя можно только по основаниям, которые прописали в статье 81 ТК. Например, за прогул либо за неоднократное неисполнение трудовых обязанностей (п. 5, 6 ч. 1 ст. 81 ТК). Компания обязана ознакомить работника с приказом об увольнении и записями в трудовой книжке, где пропишет причины (ст. 84.1 ТК).

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Объясните директору, что увольнение предпенсионера – это преступление. Руководителя могут оштрафовать на сумму до 200 тыс. руб. (ст. 144.1 УК). Даже если в документах нигде не отразят, что именно возраст стал причиной расторгнуть контракт, работник может это доказать в суде. В таком случае директор будет отвечать за преступление (п. 16 постановления Пленума Верховного суда от 25.12.2018 № 46).

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