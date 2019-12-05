135 декабря 2019

Какие основные средства можно объединять в комплексы?

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отвечает:

Стандартом «Основные средства» установлено два признака:

  1. одинаковый срок полезного использования всех объединяемых объектов;
  2. несущественная цена каждого объекта (конкретная цена не указана).

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При этом допускается объединение в комплекс компьютерной техники и периферийных устройств, мебели. Этот перечень не является закрытым, ведь запрета объединять в комплекс какие-то другие основные средства нет.

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