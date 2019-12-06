Нет, не нужно.

Компания вправе установить сменный график, если производственный процесс дольше допустимой продолжительности работы. А также чтобы более эффективно использовать оборудование или повысить объем реализации. Сотрудники в таком случае работают по графику сменности. Причем работодатель обязан знакомить работников с графиком сменности не позднее чем за месяц до начала действия графика [ст. 103 ТК]. Поэтому дополнительно издавать приказ о работе в праздничный день не требуется.

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