Когда работодатель может выбрать даты отпуска без учета мнения сотрудников?

Работодатель должен согласовывать даты отпуска с выборным профсоюзным органом (ст. 123 ТК). Если его нет, то безопаснее договориться с работниками и установить даты отпуска, которые устроят и компанию, и сотрудников. Когда работодатель готов спорить с инспекторами, можно выбрать отпуска за сотрудников. Дело в том, что у Роструда на сайте онлайнинспекция.рф мнения разнятся.

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В одном разъяснении инспекторы отвечают, что можно не учитывать мнение работников, если профсоюзного органа нет. В другом разъяснении прояснили, что нужно учитывать мнение работников (разъяснения на сайте Роструда онлайнинспекция.рф от 13.05.2016, от 20.11.2018).

Даже если решите рискнуть и выбрать даты отпуска за сотрудников, учтите три условия. Первое — сотрудник не должен относиться к категории работников, которые могут выбрать даты отпуска самостоятельно. К примеру, к ним относят несовершеннолетних и женщин сразу после отпуска по уходу за ребенком (ст. 260, 267 ТК). Ниже найдете основные категории таких работников.

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Второе условие — работодатель предоставляет отпуск целиком. Ведь делить его на части можно только с согласия работника (разъяснения на сайте Роструда онлайнинспекция.рф от 20.11.2018). Третье условие — ознакомьте работника с графиком под подпись. Это защитит интересы компании в случае спора в суде.

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