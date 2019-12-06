Сколько объектов можно объединить в комплекс?

Ни стандарт «Основные средства», ни Инструкция № 157н, ни Методические указания № 52н не содержат ограничений по количеству основных средств, объединяемых в комплекс. Например, учреждение приобретает компьютерный класс, который включает в себя 80 единиц компьютерной техники (системные блоки, мониторы, проектор) и 70 единиц мебели (столы, стулья, шкафы). Пункт 10 стандарта «Основные средства» позволяет отразить в учете два комплекса: в один войдет вся компьютерная техника, в другой — вся мебель.

Что меняется в работе бухгалтера в 2020 году

Более подробная информация по этому вопросу доступна нашим подписчикам. Оформить подписку >>>