86 декабря 2019

Сколько объектов можно объединить в комплекс?

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отвечает:

Ни стандарт «Основные средства», ни Инструкция № 157н, ни Методические указания № 52н не содержат ограничений по количеству основных средств, объединяемых в комплекс. Например, учреждение приобретает компьютерный класс, который включает в себя 80 единиц компьютерной техники (системные блоки, мониторы, проектор) и 70 единиц мебели (столы, стулья, шкафы). Пункт 10 стандарта «Основные средства» позволяет отразить в учете два комплекса: в один войдет вся компьютерная техника, в другой — вся мебель.

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