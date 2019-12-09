229 декабря 2019

Работу в праздничный день нужно оплатить не менее чем в двойном размере. Но сотрудник вправе потребовать вместо этого обычную оплату и дополнительный день отдыха. Для этого работник должен написать заявление. Когда брать с него заявление: до или после смены?

Темы:

Задайте свой вопрос экспертам «Системы Главбух»

отвечает:

Рекомендуем просить заявление до начала работы.

32 ближайших изменения в Налоговом кодексе - от НДС и НДФЛ до спецрежимов и проверок >>

Закон не устанавливает, в какой момент сотрудник должен заявить о своем желании получить дополнительный выходной взамен двойной оплаты. Работник может написать заявление и после смены. Отказать в этом случае компания не вправе. Чтобы не возникало проблем с расчетом зарплаты, стоит попросить сотрудников писать заявление о дополнительном выходном до начала работы в праздничный день.

Еще больше информации по данному вопросу доступно нашим подписчикам. Оформить подписку >>>

Опубликован:


Статьи по теме в электронном журнале
Будьте в курсе!
Бухгалтерских новостей слишком много, а времени на их поиск слишком мало. Рекомендуем подписаться на новостную рассылку журнала «Главбух», чтобы следить за всеми изменениями в работе бухгалтеров.

Найти
Темы поиск по сайту...
Вход и регистрация
Меню Темы
Все 158 тем

Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.