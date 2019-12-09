Рекомендуем просить заявление до начала работы.

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Закон не устанавливает, в какой момент сотрудник должен заявить о своем желании получить дополнительный выходной взамен двойной оплаты. Работник может написать заявление и после смены. Отказать в этом случае компания не вправе. Чтобы не возникало проблем с расчетом зарплаты, стоит попросить сотрудников писать заявление о дополнительном выходном до начала работы в праздничный день.

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