809 декабря 2019

Кто имеет право сам решать, когда уходить в отпуск?

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отвечает:

Основные категории работников

Основание

Несовершеннолетние

Статья 267 ТК

Женщины перед отпуском по беременности, сразу после него или после отпуска по уходу за ребенком

Статья 260 ТК

Мужья в период, когда их жены находятся в декрете

Часть 4 статьи 123 ТК

Родители минимум с тремя детьми младше 12 лет

Статья 262.2 ТК

Один из родителей, попечителей или опекунов ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет

Статья 262.1 ТК

Сотрудники, которых до этого отозвали из отпуска

Статья 125 ТК

Совместители в период отпуска на основной работе

Статья 286 ТК

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