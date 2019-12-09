Кто имеет право сам решать, когда уходить в отпуск?

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Основные категории работников
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Основание
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Несовершеннолетние
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Статья 267 ТК
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Женщины перед отпуском по беременности, сразу после него или после отпуска по уходу за ребенком
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Статья 260 ТК
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Мужья в период, когда их жены находятся в декрете
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Часть 4 статьи 123 ТК
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Родители минимум с тремя детьми младше 12 лет
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Статья 262.2 ТК
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Один из родителей, попечителей или опекунов ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет
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Статья 262.1 ТК
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Сотрудники, которых до этого отозвали из отпуска
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Статья 125 ТК
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Совместители в период отпуска на основной работе
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Статья 286 ТК
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