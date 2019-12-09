219 декабря 2019

Как отразить в учете выбытие из комплекса одного из объектов?

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отвечает:

Балансовую стоимость основного средства можно изменить в случае частичной ликвидации (п. 19 стандарта «Основные средства», п. 27 Инструкции № 157н). А ликвидацию части объекта, который является единицей инвентарного учета, отражают по дебету счетов 0 104 00 000 «Амортизация», 0 114 00 000 «Обесценение нефинансовых активов», 0 401 10 172 «Доходы от операций с активами» и кредиту счета 0 101 00 000 «Основные средства».

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