4210 декабря 2019

У сотрудницы заканчивается отпуск по уходу за ребенком до трех лет. Она хочет взять отпуск без оплаты, пока ребенку не исполнится 14 лет. В коллективном договоре об этом не сказано. Работница имеет право на такой отпуск?

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отвечает:

Компания не обязана предоставлять сотруднице такой длительный отпуск.

По уважительным причинам работник вправе написать заявление об отпуске без сохранения оплаты. О продолжительности отпуска стороны договариваются сами [ст. 128 ТК].

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Кодекс обязывает работодателя предоставлять отпуск без оплаты только в случаях, которые перечислены в статье 128 ТК. Например, 14 календарных дней положено работающим пенсионерам, пять календарных дней можно получить в связи рождением малыша. Маме ребенка до 14 лет предоставлять административный отпуск работодатель не обязан. Поэтому он вправе отказать в ответ на заявление работницы.

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