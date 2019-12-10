По каким правилам делить отпуск на части?

Делить отпуск на части можно только с взаимного согласия работодателя с сотрудником. Если к соглашению с сотрудником не пришли, придется предоставить отпуск целиком. Когда работник согласен разделить отпуск на части, одна из них должна быть продолжительностью не менее 14 календарных дней за текущей рабочий год. Для оставшихся 14 дней ежегодного отпуска правил нет — можно использовать так, как договоритесь.

При этом учтите, что трудинспекторы негативно относятся к фиктивным отпускам. К примеру, если все оставшиеся 14 дней отпуска предоставить работнику исключительно по выходным, к компании могут быть вопросы (письмо Минтруда от 07.12.2018 № 14-2/ООГ-9754, разъяснения Роструда на сайте онлайнинспекция.рф от 23.01.2019).

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На выходных сотрудник и так отдыхает, ему не нужно для этого оформлять отпуск. В таких ситуациях безопаснее к выходным дням добавлять рабочие. К примеру, если сотрудник хочет уйти в отпуск на выходные, предложите ему взять отпуск с пятницы по понедельник.

Вместе с тем Минтруд не рекомендует чрезмерно дробить отпуск, так как работник не успеет отдохнуть и восстановиться (письмо от 24.09.2019 № 14-2/ООГ-6958).

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