Безопаснее проиндексировать зарплату сотрудников всех подразделений как минимум на индекс потребительских цен. Но, если некоторым сотрудникам прибавите больше, компанию не оштрафуют.

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Работодатель обязан индексировать зарплаты сотрудников как головного офиса, так и подразделений. Ведь индексация зависит от определенных показателей, к примеру от индекса потребительских цен. Сам работодатель, его организационная форма, а также деловые качества сотрудников на это не влияют (ст. 134 ТК, письмо Минтруда от 24.12.2018 № 14-1/ООГ-10305). Поэтому индексируйте зарплаты сотрудников во всех подразделениях на индекс потребительских цен по стране либо по каждому региону в отдельности.

По закону нельзя допускать дискриминацию, если меняете условия оплаты труда (ст. 132 ТК). У сотрудников одной должности и квалификации должен быть равный оклад. Только в суде компаниям удается доказать, что зарплату можно индексировать на разные проценты (решение Сургутского городского суда ХМАО – Югры от 01.06.2017 № 2-3843/2017).

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