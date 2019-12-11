Можно ли запретить работникам брать отпуск целиком?

Компания не вправе запретить сотрудникам брать отпуск целиком, то есть продолжительностью в 28 календарных дней. Ведь разделить отпуск можно только при взаимном согласии работодателя и сотрудника, а не по желанию компании. Так считают инспекторы из Роструда (разъяснения на сайте онлайнинспекция.рф от 15.11.2018).

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Кроме того, устанавливать в трудовом или локальном акте запрет на отпуск в 28 календарных дней нельзя (разъяснения Роструда на сайте онлайнинспекция.рф от 20.11.2018). Такой запрет трудинспекторы посчитают недействительным. Ведь он ухудшает положение работника (ст. 8 ТК).

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