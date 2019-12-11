Как добавить объекты в существующий комплекс?

Чиновники не разъясняли, разрешено ли добавлять объекты в комплекс после его принятия к учету как единого инвентарного объекта. С одной стороны, указание о том, что у всех объектов, входящих в комплекс, обязан быть один срок полезного использования, можно понимать и так, что у всех объектов комплекса срок полезного использования должен заканчиваться одновременно. То есть недопустимо, чтобы в комплексе были одновременно два объекта, нормативный срок у которых одинаков, но один из объектов более новый.

32 ближайших изменения в Налоговом кодексе - от НДС и НДФЛ до спецрежимов и проверок >>

С другой стороны, нет прямого требования, чтобы у всех объектов, входящих в комплекс, эксплуатация началась одновременно. Методическими указаниями № 52н установлено, что все объекты должны быть одновременно приобретены.

Также есть перечень обстоятельств, при которых позволено увеличивать балансовую стоимость основного средства (п. 19 стандарта «Основные средства», п. 27 Инструкции № 157н). В нем нет такого обстоятельства, как включение в комплекс дополнительных объектов. Но добавление объектов в комплекс можно рассматривать как дооборудование. В таком случае надо будет увеличить балансовую стоимость комплекса при включении дополнительного объекта.

Более подробная информация по этому вопросу доступна нашим подписчикам. Оформить подписку >>>