Инспекторы оштрафуют компанию. Поскольку выплаты на оплату обучения детей сотрудников – материальная помощь, облагаемая НДФЛ.

32 ближайших изменения в Налоговом кодексе - от НДС и НДФЛ до спецрежимов и проверок >>

НДФЛ удерживайте со всех сумм, которые выдаете сотрудникам. Исключение – выплаты, которые не облагаются налогом по статье 217 НК. В этом списке есть и оплата обучения сотрудников. Поэтому с этих сумм не удерживают налог (п. 21 ст. 217 НК, письмо Минфина от 09.11.2015 № 03-04-06/66941). Но это не касается случаев, когда компания платит за обучение не сотрудников, а их детей в лицее, колледже либо в институте. Ведь по сути выплата – это материальная помощь, которая облагается налогом (постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 26.07.2018 № Ф04-2327/2018).

Еще больше информации по данному вопросу доступно нашим подписчикам. Оформить подписку >>>