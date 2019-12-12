2212 декабря 2019

Компания выдала сотрудникам по 50 тыс. руб., чтобы они оплатили обучение детей в вузе. С этих выплат не удерживали НДФЛ. Нас оштрафуют?

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отвечает:

Инспекторы оштрафуют компанию. Поскольку выплаты на оплату обучения детей сотрудников – материальная помощь, облагаемая НДФЛ.

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НДФЛ удерживайте со всех сумм, которые выдаете сотрудникам. Исключение – выплаты, которые не облагаются налогом по статье 217 НК. В этом списке есть и оплата обучения сотрудников. Поэтому с этих сумм не удерживают налог (п. 21 ст. 217 НК, письмо Минфина от 09.11.2015 № 03-04-06/66941). Но это не касается случаев, когда компания платит за обучение не сотрудников, а их детей в лицее, колледже либо в институте. Ведь по сути выплата – это материальная помощь, которая облагается налогом (постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 26.07.2018 № Ф04-2327/2018).

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