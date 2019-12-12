Включать ли в график отпусков дополнительные дни отпуска?

В графике отпусков нужно учесть дополнительный отпуск, если он есть у работника. К примеру, сотрудникам с вредной или опасной работой предоставьте минимум 7 календарных дней дополнительного отпуска (ч. 1, 2 ст. 117 ТК). Сотрудникам с ненормированным рабочим днем — 3 календарных дня (ч. 1 ст. 119 ТК). Работникам, которые трудятся в районах Крайнего Севера — 24 календарных дня, в районах, приравненных к Крайнему Северу, — 16 (ч. 1 ст. 321 ТК).

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Если работник хочет отгулять отпуск целиком, предоставьте основной и дополнительный вместе. Тогда в графике укажите 31 календарный день, если, к примеру, у работника ненормированный рабочий день: 28 дней — основной отпуск, 3 — дополнительный.

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