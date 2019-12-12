Как присвоить инвентарные номера при объединении основных средств в комплекс?

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Порядок, как основным средствам присваивать инвентарные номера, приведен в пункте 46 Инструкции № 157н.
- Присвойте инвентарный номер комплексу в целом.
- Каждому объекту, входящему в комплекс, присвойте внутренний порядковый номер.
- В результате у каждого объекта, входящего в комплекс, будет уникальный инвентарный номер, который состоит из инвентарного номера комплекса и внутреннего номера объекта.
- Присваивайте такие номера всем объектам, входящим в комплекс, независимо от их стоимости.
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