1712 декабря 2019

Как присвоить инвентарные номера при объединении основных средств в комплекс?

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Порядок, как основным средствам присваивать инвентарные номера, приведен в пункте 46 Инструкции № 157н.

  1. Присвойте инвентарный номер комплексу в целом.
  2. Каждому объекту, входящему в комплекс, присвойте внутренний порядковый номер.
  3. В результате у каждого объекта, входящего в комплекс, будет уникальный инвентарный номер, который состоит из инвентарного номера комплекса и внутреннего номера объекта.
  4. Присваивайте такие номера всем объектам, входящим в комплекс, независимо от их стоимости.

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