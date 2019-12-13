2113 декабря 2019

У нас договор с бюджетной организацией. По контракту заказчик перечисляет предоплату на специальный счет, который открыт на имя нашей компании в казначействе. Но мы не можем распоряжаться этими деньгами, пока не завершим работы и заказчик не подпишет акты. Надо ли платить НДС с предоплаты?

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отвечает:

Заплатите НДС с аванса.

Вы получаете предоплату, но распоряжаться ею не можете. Поэтому логично не платить налог, пока у компании не появится право использовать деньги со счета. Тем не менее, налоговики считают по-другому.

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Компания обязана заплатить НДС, если получила аванс в счет предстоящих работ (п. 1 ст. 167 НК). Суть аванса в оплате или частичной оплате товара, работ, услуг до поставки или исполнения (ст. 487 ГК). В ГК не сказано о том, что компания получает аванс, только если по условиям договора может им распоряжаться.

Заказчик перечисляет вашей компании деньги заранее. Значит, вы получаете аванс, с которого нужно заплатить НДС. Такие аргументы приводят инспекторы. А судьи в некоторых регионах их поддерживают (постановление Арбитражного суда Центрального округа от 18.12.2018 № Ф10-5498/2018).

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