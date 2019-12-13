Организация вправе сама решить, какой продолжительности указывать отпуск в графике. То есть включать в него неиспользованные отпуска или нет. У инспекторов на этот вопрос единого мнения нет.

Мы опросили чиновников из Роструда, их мнения разделились. Одни считают, что в графике отпусков нужно указывать только те периоды, когда компания фактически планирует отправить сотрудника в отпуск.

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Другие инспекторы говорят, что следует вписать только дни отпуска, которые сотрудник заработал за год. Даже если у сотрудника 40 дней отпуска, указать нужно только 28.

Третьи говорят, что работодатель обязан указать в графике отпусков все дни неиспользованного отпуска. К примеру, у сотрудника 37 дней отпуска, значит, в графике планируйте отпуск на 37 дней.

На сайте Роструда онлайнинспекция.рф есть письменный ответ ведомства. Чиновники рекомендуют вписывать в график все дни неиспользованного отпуска (разъяснения на сайте Роструда онлайнинспекция.рф от 09.01.2019).

Чтобы избежать споров с работниками, пропишите в локальном акте порядок заполнения графика отпусков.

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