1513 декабря 2019

Не приведет ли к ослаблению контроля объединение основных средств в комплексы?

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отвечает:

В инвентарной карточке группового учета (ф. 0504032) есть графы и реквизиты, которые позволяют индивидуально отразить каждый объект, входящий в комплекс: инвентарный номер, даты поступления и выбытия, стоимость.

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В карточке нет граф, чтобы указать наименование каждого объекта и состав его частей. Но Методические указания № 52н разрешают добавлять в учетные регистры любые необходимые графы и реквизиты. Таким образом, если учреждение примет решение объединять основные средства в комплексы, вполне возможно организовать учет и контроль за каждым объектом.

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