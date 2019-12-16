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7116 декабря 2019

Оформили корпоративную карту и выдаем ее подотчетным сотрудникам. Работник купил товары для компании и принес чеки. Но нет документа, который подтверждает оплату именно с корпоративной карты либо что он снял с нее деньги. Без этого документа не получится учесть расходы?

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отвечает:

Вы вправе учесть расходы.

Чтобы списать расходы, нужно получить документы на покупки и авансовый отчет работника. Если в чеках есть все обязательные реквизиты первички, вы вправе на их основании учесть стоимость товара (ч. 2 ст. 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ).

Что меняется в работе бухгалтера в 2020 году

Документ, который подтверждает оплату картой, для расходов не нужен. К тому же вы сами можете проверить, сколько денег работник израсходовал. Корпоративная карта привязана к счету компании. Вы можете заказать выписку и проверить, какую сумму потратил сотрудник.

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