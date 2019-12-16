Когда и как утвердить график отпусков?

Утвердить график нужно за две недели до конца года. График на 2020 год утвердите не позднее 17 декабря. Иначе компанию оштрафуют на сумму до 50 000 руб. (ч. 1 ст. 5.27 КоАП). Роструд оценил этот вид нарушения в два балла. Поэтому если других нарушений нет, то компанию не станут штрафовать по максимуму.

Составьте график отпусков по унифицированной форме № Т-7 (утв. постановлением Госкомстата от 05.01.2004 № 1). Также работодатель вправе разработать свой бланк графика отпусков.

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Чтобы быстрее собрать с работников желаемые даты отпусков, издайте приказ. В нем обяжите руководителей отделов собрать сведения до определенной даты. Например, до 22 ноября. Когда получите ответы от руководителей, занесите даты в график отпусков.

Если в организации есть профсоюз, согласуйте с ним график отпусков. После чего утвердите его подписью руководителя. В унифицированной форме для подписи есть поле «Утверждаю». Отдельно издавать приказ не обязательно. После утверждения графика ознакомьте с ним сотрудников.

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