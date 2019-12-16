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4416 декабря 2019

Когда и как утвердить график отпусков?

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отвечает:

Утвердить график нужно за две недели до конца года. График на 2020 год утвердите не позднее 17 декабря. Иначе компанию оштрафуют на сумму до 50 000 руб. (ч. 1 ст. 5.27 КоАП). Роструд оценил этот вид нарушения в два балла. Поэтому если других нарушений нет, то компанию не станут штрафовать по максимуму.

Составьте график отпусков по унифицированной форме № Т-7 (утв. постановлением Госкомстата от 05.01.2004 № 1). Также работодатель вправе разработать свой бланк графика отпусков.

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Чтобы быстрее собрать с работников желаемые даты отпусков, издайте приказ. В нем обяжите руководителей отделов собрать сведения до определенной даты. Например, до 22 ноября. Когда получите ответы от руководителей, занесите даты в график отпусков.

Если в организации есть профсоюз, согласуйте с ним график отпусков. После чего утвердите его подписью руководителя. В унифицированной форме для подписи есть поле «Утверждаю». Отдельно издавать приказ не обязательно. После утверждения графика ознакомьте с ним сотрудников.

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