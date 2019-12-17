Вы обоснованно не предоставляете вычет.

Чтобы получить вычет у работодателя, «физик» представляет ему уведомление (приказ ФНС от 14.01.2015 № ММВ-7-11/3@). ИФНС выдает уведомление на текущий год.

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Работник может перенести на следующий период часть вычета (п. 9 ст. 220 НК). Но потребуется вновь получить в инспекции действующее уведомление. Без этого документа инспекторы могут оштрафовать компанию за неудержанный НДФЛ (ст. 123 НК).

Предоставьте вычет на основании нового уведомления, которое инспекторы выпишут на вашу компанию. Пересчитайте доходы с начала года. Переплату верните сотруднику (письма Минфина от 16.03.2017 № 03-04-06/15201, от 22.11.2016 № 03-04-06/68714).

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