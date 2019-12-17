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1417 декабря 2019

В прошлом году мы предоставляли сотруднику имущественный вычет по уведомлению из налоговой. Вычет он использовал не полностью, но новое уведомление не принес. Мы приостановили вычет. Сотрудник требует, чтобы мы перестали удерживать НДФЛ. Кто прав?

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отвечает:

Вы обоснованно не предоставляете вычет.

Чтобы получить вычет у работодателя, «физик» представляет ему уведомление (приказ ФНС от 14.01.2015 № ММВ-7-11/3@). ИФНС выдает уведомление на текущий год.

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Работник может перенести на следующий период часть вычета (п. 9 ст. 220 НК). Но потребуется вновь получить в инспекции действующее уведомление. Без этого документа инспекторы могут оштрафовать компанию за неудержанный НДФЛ (ст. 123 НК).

Предоставьте вычет на основании нового уведомления, которое инспекторы выпишут на вашу компанию. Пересчитайте доходы с начала года. Переплату верните сотруднику (письма Минфина от 16.03.2017 № 03-04-06/15201, от 22.11.2016 № 03-04-06/68714).

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