Нужно ли ознакомить работников с графиком?

Обязанности знакомить работников с графиком отпусков нет. Нужно лишь уведомить работника о начале отпуска за две недели (ст. 123 ТК). Но компании выгодно собрать подписи на графике о том, что работник ознакомлен с ним. Так как при спорных ситуациях компания подтвердит, что сотрудник согласился с датами отпуска по графику (решение Верховного суда Республики Коми от 15.06.2016 по делу № 21-428/2016, апелляционное определение Верховного суда Республики Саха (Якутия) от 04.10.2017 по делу № 33-3958/2017).

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К примеру, сотрудник посчитал, что работодатель не вправе самостоятельно определять даты отпуска. Но суд не согласился с работником, ведь компания ознакомила его под подпись с датой отпуска (определение Конституционного суда от 20.12.2018 № 3308-О).

Кроме того, есть давнее письмо Роструда, в котором ведомство объясняет, что знакомить сотрудника с графиком — обязанность организации (письмо от 01.08.2012 № ПГ/5883-6-1).

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