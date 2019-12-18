Вы вправе оформить отпуск. Но, если пособие станет выше, не исключены споры с ФСС.

Сотрудница не может использовать сразу два отпуска по разным основаниям. Чтобы взять ежегодный отпуск, она должна прервать отпуск по уходу за ребенком (письмо Минтруда от 25.10.2018 № 14-2/ООГ-8519). На это сотрудница имеет полное право (ст. 256 ТК).

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Женщине с ребенком положен ежегодный отпуск сразу после отпуска по уходу независимо от стажа работы в компании (ст. 122, 260 ТК). Поэтому предоставьте работнице отпуск. Для этого возьмите заявления о выходе из отпуска по уходу и о ежегодном отпуске, а затем новое заявление об отпуске по уходу.

Вы не можете запретить сотруднице прерывать отпуск по уходу и использовать ежегодный. Тем не менее, у компании могут возникнуть проблемы с возмещением в ФСС. Для отпуска по уходу дата начала страхового случая – день начала отпуска. После того как сотрудница прервет отпуск по уходу, в новый расчет пособия может попасть заработок за другие годы. Если из-за этого выплата увеличится, фонд может не возместить разницу. Тогда доказывать правоту компании потребуется в суде (постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 27.11.2018 № Ф03-4742/2018).

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