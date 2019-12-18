Нет, не начислять. Такие медосмотры обязана оплачивать компания, это ее производственные расходы (ст. 213 ТК, подп. 7 п. 1 ст. 264 НК). А взносами облагаются выплаты работникам в рамках трудовых отношений и по гражданско-правовым договорам на работы и услуги (п. 1 ст. 420 НК, письма ФНС от 03.09.2018 № БС-4-11/16963, Минфина от 21.06.2019 № 03-15-06/45499).

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