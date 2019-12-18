Возможно две ситуации. Первая – клиент заплатил наличными или перечислил деньги по интернету. Чек пробейте сразу в момент, когда получили средства. Вторая ситуация – покупатель заплатил через операциониста в банке. Тогда пробейте чек не позже следующего рабочего дня (п. 5.4 ст. 1.2 Федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ). Например, оплата поступила в воскресенье. Оформите чек в понедельник.

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