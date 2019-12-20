Да, так как подобные премии не поименованы в перечне необлагаемых выплат (ст. 422 НК, письма Минфина от 25.10.2018 № 03-15-06/76608, от 07.02.2017 № 03-15-05/6368).

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Комментарий «Главбуха». Если не начислите взносы, готовьтесь к спору с проверяющими. Раньше были судебные решения в пользу компаний. Судьи соглашались, что разовые юбилейные премии освобождены от взносов, так как не являются выплатами в рамках трудовых отношений (определения Верховного суда от 27.12.2017 № 310-КГ17-19622). А норма о том, какие выплаты облагаются взносами, в Налоговом кодексе сформулирована так же, как в прежнем Законе № 212-ФЗ.

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