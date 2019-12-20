Да, нужен. В этом чеке должен быть признак способа расчета «ПОЛНЫЙ РАСЧЕТ» (табл. 28 приложения № 2 к приказу ФНС от 21.03.2017 № ММВ-7-20/229).

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