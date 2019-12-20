Хозяйство консультирует физлиц – помогает подобрать рассаду, удобрения, способы ухода за растениями. Клиенты перечисляют полный аванс. Кассир пробивает чек с признаком способа расчета «ПРЕДОПЛАТА 100%». Нужен ли второй чек после того, как хозяйство подпишет акт на услуги?
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