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2020 декабря 2019

Хозяйство консультирует физлиц – помогает подобрать рассаду, удобрения, способы ухода за растениями. Клиенты перечисляют полный аванс. Кассир пробивает чек с признаком способа расчета «ПРЕДОПЛАТА 100%». Нужен ли второй чек после того, как хозяйство подпишет акт на услуги?

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отвечает:

Да, нужен. В этом чеке должен быть признак способа расчета «ПОЛНЫЙ РАСЧЕТ» (табл. 28 приложения № 2 к приказу ФНС от 21.03.2017 № ММВ-7-20/229).

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