Откажите со ссылкой на инцидент, из-за которого уволили сотрудника, если составляли об этом документы.

Работодатель вправе расторгнуть договор с сотрудником, который виноват в махинациях с деньгами (п. 7 ч. 1 ст. 81 ТК). Уволить работника можно, если он обслуживал денежные или товарные ценности (п. 45 постановления Пленума Верховного суда от 17.03.2004 № 2). Это считается видом дисциплинарного взыскания (ч. 1 ст. 192 ТК).

Что меняется в работе бухгалтера в 2020 году

Вы договорились с работником на увольнение по соглашению сторон. Но это не значит, что не получится отказать «физику» в работе со ссылкой на утрату доверия к нему.

Вы вправе письменно отказать в приеме на работу и мотивировать это (ч. 1 ст. 64 ТК). Например, приложить копии документов, которые подтверждают, что у вас были основания перестать доверять работнику. Так вы докажете в случае спора, что отказ кандидату обоснованный (ч. 5 ст. 64 ТК). Если компания не докажет, что «физик» отвечал за деньги и нарушал должностную инструкцию, суд будет на его стороне (определение Ленинградского областного суда от 28.01.2016 № 33–139/2016).

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