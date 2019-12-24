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424 декабря 2019

Надо ли применять кассу, если наша компания продает продукцию в деревне?

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отвечает:

Нет, не надо, если выполняется четыре условия. Первое – расчеты ведете в местностях, которые региональные власти признали отдаленными и труднодоступными. Исключение – города, поселки, районные центры, кроме административных центров муниципальных районов, являющихся единственным населенным пунктом муниципального района. Второе условие – выдаете покупателю по его требованию документ об оплате с обязательными реквизитами и подписью кассира. Третье – торгуете без автоматического устройства для расчетов. И четвертое условие – товары не облагаются акцизами.

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